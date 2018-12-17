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В мире нагнетается беспрецедентная напряженность, заявил Лавров


Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что на сегодняшний день в мире нагнетается беспрецедентная напряжённость, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе интервью в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" он указал, что "политики все-таки в ключевых странах не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им это не позволит общественное мнение, им не позволят народы".

"Надеюсь, что и парламенты в каждой западной стране проявят максимальную ответственность", - добавил он.

"Но я согласен абсолютно с тем, что напряженность нагнетается беспрецедентная", - сказал министр.

 

 




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