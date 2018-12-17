Опрос: популярность Трампа в США упала после промежуточных выборов в Конгресс

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился после промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над Палатой представителей. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты общенационального опроса, который был проведен по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.

Как следует из опубликованных результатов, деятельность Трампа одобряют 43% опрошенных, 54% - относятся к ней негативно. Для сравнения, по итогам аналогичного опроса, проведенного незадолго до состоявшихся в ноябре выборов, данные показатели составляли соответственно 46% и 52%. При этом на вопрос, проголосовали бы они за второй срок для Трампа в ходе выборов 2020 года, лишь 38% респондентов ответили утвердительно, 52% сказали, что не будут поддерживать нынешнего президента.

Опрос был проведен с 9 по 12 декабря среди около 900 американцев, в том числе зарегистрированных избирателей, по телефону и электронной почте. Средняя погрешность результатов исследования составляет около трех процентных пунктов.