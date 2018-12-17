Аршак Карапетян назначен советником премьер-министра Армении

Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Аршак Карапетян назначен советником главы кабинета министров. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 17 декабря, подписал решение. Согласно решению, новым советником и.о. премьера РА назначен Аршак Карапетян. Данный правовой акт обнародован на официальной странице правительства.