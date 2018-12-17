Время в Ереване: 11:07:36,   17 Декабрь

Аршак Карапетян назначен советником премьер-министра Армении


Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Аршак Карапетян назначен советником главы кабинета министров. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 17 декабря, подписал решение. Согласно решению, новым советником и.о. премьера РА назначен Аршак Карапетян. Данный правовой акт обнародован на официальной странице правительства.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации