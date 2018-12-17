Полиция Армении обнаружила и задержала лиц, подозреваемых в похищении молодого мужчины

Полиция Армении сообщила об обнаружении и задержании лиц, подозреваемых в похищении и избиении молодого мужчины. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.



Как сказано в сообщении, в субботу, в районе 17.00, 23-летний житель Еревана обратился в полицию и рассказал о том, что 12 декабря его похитили с применением насилия и на Mersedes-e перевезли в особняк в районе Канакерской ГЭС.



"Несколько человек руками и ногами избили его, причинив телесные повреждения. Некий Гор с пистолетом в руках, а некто Карен с ножом пригрозили его убить. Карен также разбил его мобильный телефон", - говорится в сообщении.



Сотрудники Управления угрозыска отделения Полиции общины Арабкир выяснили, что мужчину похитили - 39-летний Саргис М., 35-летний Гор Г., 28-летний Армен М. и 39-летний Карен Дж.



Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, 16 декабтя они были обнаружены и подвергнуты приводу в Арабкирское отделение Полиции. По факту возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1-го части 2-й статьи 131-й (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Армении, назначена судебно-медицинская экспертиза.



Саргис М., Гор Г., Армен М. и Карен Дж. задержаны, ведется следствие.