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Бако Саакян посетил Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах


17 декабря Президент Бако Саакян посетил Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
Президент представил личному составу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нового директора Левона Мнацаканяна и пожелал ему плодотворной работы.
Глава государства выразил признательность бывшему директору Карену Саркисяну за проделанную им работу и пожелал успехов на должности представителя Президента по особым поручениям.


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