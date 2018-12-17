17 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Армения Араика Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.



На встрече, в которой приняла участие министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Агабалян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в сфере образования и науки.