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Бако Саакян принял исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Армения Араика Арутюняна


17 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Армения Араика Арутюняна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.

На встрече, в которой приняла участие министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Агабалян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в сфере образования и науки.




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