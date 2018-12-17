Ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха

Накануне, 16 декабря, около 15:50 по местному времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении, огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Рафик Ваганян Акопович (1999 г.р.). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.

Согласно информации, получивший ранение военнослужащий был доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как средней тяжести.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.