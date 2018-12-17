Папе Римскому Франциску исполнилось 82 года

Папа Римский Франциск отмечает день рождения. Римскому первосвященнику исполнилось в понедельник 82 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первыми понтифика поздравили дети из благотворительного детского диспансера, открытого при содействии Ватикана более 90 лет назад. Дети пришли к Папе на аудиенцию накануне дня рождения и преподнесли ему большой именинный торт с надписью: "Поздравления Папе Франциску". Торт был украшен символами новогодних праздников - фигурками елок и снеговиков.

Избранный в 2013 году понтифик продолжает жить в ватиканской гостинице "Дом Святой Марфы", используя апартаменты в Апостольском дворце как рабочий кабинет. Переехав из Аргентины в Ватикан, Франциск не изменил многим привычкам "простого священника". Он ежедневно начинает свой день в 4:45 утра и, по его собственному признанию, часто произносит "Молитву хорошего настроения". "Чувство юмора - это то благо, которое я прошу у Бога", - рассказал Франциск. Еще один секрет Папы - крепкий здоровый сон. Спит понтифик по шесть часов.