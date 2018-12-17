Мэй: новый референдум по Brexit нанесет непоправимый ущерб политике консерваторов

Проведение второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которой она 17 декабря выступит в Палате общин британского парламента и выдержки из которой приводит в понедельник агентство Press Association.

"Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу. Очередное голосование нанесет непоправимый ущерб целостности нашей политики", - считает Мэй, подчеркивая, что новый плебисцит поставит под вопрос в глазах избирателей способность консерваторов "реализовывать демократию".

Мэй также считает, что новый референдум "еще больше разделит страну в тот момент, когда необходимо работать над ее объединением".

Заявление британского премьера в Палате общин последует после появившихся в британской прессе данных, что некоторые члены правительства Соединенного Королевства рассматривают возможность проведения очередного референдума по Brexit. Как информировала ранее газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли Мэй и лидеры Евросоюза.