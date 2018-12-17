Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканала

Неустановленное мощное взрывное устройство было приведено в действие у здания частного греческого телеканала Skai в пригороде столицы, никто не пострадал. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

Взрыв прогремел в ночь на понедельник, перед ним в штаб-квартиру телеканала поступил телефонный звонок с предупреждением о готовящейся акции. Это позволило эвакуировать персонал и избежать жертв, отмечается в сообщении. Зданию причинен значительный ущерб.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Однако связанные со СМИ объекты в Греции и ранее становились целями вооруженных ультраправых и анархистских группировок.