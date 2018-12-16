Официальная делегация, возглавляемая президентом Армении, прибыла  в  Грузию

Официальная делегация, возглавляемая президентом Армении Арменом Саркисяном, прибыла сегодня в Грузию – для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в ходе визита планируются также двусторонние встречи Армена Саркисяна с высшим руководством Грузии и с гостями, прибывшими для участия в торжественной церемонии инаугурации.