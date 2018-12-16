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Официальная делегация, возглавляемая президентом Армении, прибыла  в  Грузию


Официальная делегация, возглавляемая президентом Армении Арменом Саркисяном, прибыла  сегодня в  Грузию – для  участия в церемонии  инаугурации новоизбранного президента  Грузии Саломе  Зурабишвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в ходе  визита  планируются также  двусторонние  встречи Армена Саркисяна с высшим руководством Грузии и с  гостями, прибывшими для  участия  в  торжественной церемонии инаугурации.   

 




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