В Париже столкновения между «желтыми жилетами» и полицией

В Париже вновь столкновения между «желтыми жилетами» и полицией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

У Елисейского дворца собрались более тысячи человек. К Елисейским полям прибывают новые группы протестующих. Сюда стянуты полицейские силы. К наиболее агрессивным она применяет дубинки.

Сообщалось, что полицейские начали применять слезоточивый газ для разгона демонстрации «желтых жилетов».

Движение «желтых жилетов» против повышения тарифов на топливо наалось 17 ноября.

Их не удовлетворило предложение премьер-министра Эдуара Филиппа наложить мораторий на цены на топливо.