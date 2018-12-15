Температура воздуха повысится на 4-5 градусов
15 декабря днем, 16-17 и 19-20 декабря в Армении ожидается погода без осадков.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА,18 декабря в отдельных районах возможны осадки, туман в горных областях – снег.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.
Ночью 17-18декабря температура воздуха повысится на 4-5 градусов, днем в восточных районах на столько же понизится.
В Ереване 15 декабря днем, 16-17 и 19-20декабря ожидается погода без осадков.18 декабря ночью и утром возможен слабый снег.
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