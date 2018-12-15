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Температура воздуха повысится на 4-5 градусов


15 декабря днем, 16-17 и  19-20 декабря  в Армении ожидается погода без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА,18 декабря в отдельных районах возможны осадки, туман  в  горных областях – снег.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Ночью  17-18декабря  температура  воздуха повысится  на  4-5 градусов, днем в  восточных районах на  столько же  понизится.

 В Ереване  15 декабря днем, 16-17 и  19-20декабря ожидается погода без осадков.18 декабря ночью и утром    возможен  слабый снег.

 




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