Поток туристов в Армению в этом году возрос на 8,8%

Поток туристов в Армению в этом году, по данным на первые 9 месяцев, составил 1 млн 278 тысяч человек, что на 8,8% превышает показатель прошлого года. В основном это посещения граждан из России и ряда европейских стран.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами такое мнение высказал президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

«За первые девять месяцев этого года количество въездных туристических визитов в Армению составило 1 миллион 275 тысяч. Это на 8,8% больше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что ежегодный рост составит около 10%. После революции возросла узнаваемость Армении, однако мы увидим ее результаты в следующем году. В этом году революция не могла иметь большого эффекта», - сказал Апресян.

Он отметил, что темпы роста посещений не так велики. Он объяснил, что хотя туристы видели, что страна была безопасной в течение апреля-июня, но, возможно, подобные шествия помешали им посетить страну. Апресян добавил, что большинство туристов ждут результатов парламентских выборов, чтобы увидеть, каквсе сложится дальше.

В основном, по словам Апресяна, были посещения граждан из России и ряда европейских стран. Довольно большой поток был и из Китая, Индии – он увеличился почти вдвое.

Апресян отметил новую динамику посещений из арабских стран Персидского залива.

«В этом году наблюдается снижение потока туристов из Ирана, и это связано с экономической ситуацией в этой стране. И сокращение визитов из Ирана также повлияло на снижение темпов роста в этом году», - сказал он.

Число туристов из США также увеличилось в этом году на 20%.