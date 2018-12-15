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Поток туристов в Армению в этом году возрос на 8,8%


Поток  туристов  в Армению в  этом году, по данным на  первые 9 месяцев, составил 1 млн 278 тысяч человек, что   на  8,8% превышает показатель прошлого года. В   основном это посещения  граждан  из России и ряда европейских стран.

Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами такое  мнение  высказал президент Федерации туризма  Армении Мехак Апресян.

«За первые девять месяцев этого года количество въездных туристических визитов в Армению составило 1 миллион 275 тысяч. Это на 8,8% больше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что ежегодный рост составит около 10%. После революции возросла узнаваемость Армении, однако мы увидим ее результаты  в следующем году.  В этом году революция не могла иметь большого эффекта», - сказал Апресян.

Он отметил, что темпы роста посещений не так велики. Он объяснил, что хотя туристы видели, что страна была безопасной в течение апреля-июня, но, возможно, подобные шествия  помешали им посетить страну. Апресян добавил, что большинство туристов ждут результатов парламентских выборов, чтобы увидеть, каквсе сложится дальше.

В   основном, по словам Апресяна,  были посещения  граждан  из России и ряда европейских стран. Довольно большой  поток  был и из Китая, Индии – он увеличился почти вдвое. 

Апресян  отметил новую динамику посещений  из арабских  стран Персидского залива.

«В этом году наблюдается снижение потока туристов из Ирана, и это связано с экономической ситуацией в этой стране. И сокращение визитов из Ирана также повлияло на снижение темпов роста в этом году», - сказал он.

Число  туристов из США  также увеличилось в этом году на 20%.

 

 

 




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