Матчи, предстоящие в выходные
В выходные в ряде футбольных сверхдержав состоятся матчи внутренних первенств.
Как передает Арменпресс, предстоят следующие матчи:
15декабря
Испания, премьер лига
«Хетафе» - «Реал Сосьедад»— 16:00
«Реал Вальядолид» - «Атлетико Мадрид»— 19:15
«Реал Мадрид» - «РайоВальекано»— 21:30
«Эйбар» - «Валенсия»— 23:45
Италия, серия А
«Интер Милан» - «Удинезе»— 21:00
«Торино» - «Ювентус»—23:30
АПЛ
«Манчестер Сити» – «Эвертон» —16:30
«КристалПэлас» - «Лестер Сити» —19:00
«ХаддерсфилдТаун» - «Ньюкасл Юнайтед» —19:00
«Тоттенхэм» - «Бернли»—19:00
«Уотфорд» - «Кардифф Сити»—19:00
«Вулверхэмптон» - «Борнмут»—19:00
«Фулхэм» - «Вест Хэм Юнайтед»—21:30
Германия, БУНДЕСЛИГА
«Аугсбург» - «Шальке»—18:30
«Фортуна Дюссельдорф» - «Фрайбург» —18:30
«Ганновер» - «Бавария» —18:30
«Хоффенхайм» - «БоруссияМенхенгладбах» —18:30
«Штутгарт» - «Герта» —18:30
«Боруссия Дортмунд» - «Вердер Бремен»—21:30