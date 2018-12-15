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Матчи, предстоящие в выходные


В  выходные  в ряде  футбольных сверхдержав состоятся матчи внутренних первенств.

Как  передает Арменпресс, предстоят следующие  матчи:

 

15декабря

Испания,  премьер лига

«Хетафе» - «Реал Сосьедад»— 16:00

«Реал Вальядолид» - «Атлетико Мадрид»— 19:15

«Реал Мадрид» - «РайоВальекано»— 21:30

«Эйбар» - «Валенсия»— 23:45

 

Италия,  серия А

«Интер Милан» - «Удинезе»— 21:00

«Торино» - «Ювентус»—23:30

 

АПЛ

 «Манчестер Сити» – «Эвертон» —16:30

«КристалПэлас»  - «Лестер Сити» —19:00

«ХаддерсфилдТаун» - «Ньюкасл Юнайтед» —19:00

«Тоттенхэм» - «Бернли»—19:00

«Уотфорд» - «Кардифф Сити»—19:00

«Вулверхэмптон» - «Борнмут»—19:00

«Фулхэм» - «Вест Хэм Юнайтед»—21:30

 

Германия,  БУНДЕСЛИГА

«Аугсбург» - «Шальке»—18:30

«Фортуна Дюссельдорф» - «Фрайбург» —18:30

«Ганновер» - «Бавария» —18:30

«Хоффенхайм» - «БоруссияМенхенгладбах» —18:30

«Штутгарт» - «Герта» —18:30

«Боруссия Дортмунд» - «Вердер Бремен»—21:30

 

 

 

 




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