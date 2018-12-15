Европейские индексы - 14-12-18

МОСКВА, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.54% и составил 10865.77 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.88% и составил 4853.70 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 6845.17 пункта, а российский RTSI снизился на 1.14% и составил 1116.50 пункта.