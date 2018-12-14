Никол Пашинян встретился с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин и встретился с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым.

Приветствуя Никола Пашиняна, Католикос Всех Армян отметил: “Мы рады снова приветствовать вас в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Пользуясь случаем, мы хотели бы поздравить Вас как с успешной организацией и проведением выборов, которые получили высокую оценку со стороны представителей наблюдательских миссий, так и с впечатляющими результатами, зафиксированными блоком “Мой шаг” на выборах. Наш народ еще раз выразил свое доверие к Вам с надеждой, ожиданием прогресса, безопасной и мирной жизни. Мы знаем, что наша страна сталкивается со множеством проблем, трудностей и вызовов, которые требуют единства наших сынов во всем мире, наших общественных и политических сил, консолидации нашего национального потенциала, укрепления солидарности, терпимости, прощения, укрепления дума. С их помощью мы должны иметь возможность воплотить в жизнь наши вековые желания и мечты - всеми нашими совместными усилиями и солидарностью. Мы уверены, что это высокое сознание нашего народа должно укрепить каждого сына народа, чтобы безоговорочно вкладывать средства в строительство родины, в заветную и священную работу прогресса родины. Наша церковь также должна приложить все свои усилия для укрепления национального единства, объединения потенциала нашего народа и использования всех возможностей, которыми мы также можем достичь успехов в своей жизни. Желаем успехов в реализации всех Ваших программ по строительству Родины и воплощения всех стремлений”.

Выразив благодарность за поздравления, пожелания и теплые слова, Никол Пашинян подчеркнул, что страна вступила в важный этап. “Этот новый этап - хорошая возможность переосмыслить историю нашей Третьей республики, а также тысячелетнюю историю нашей страны. Я надеюсь, что то, что происходит сегодня в Армении, должно стать уникальным доказательством того, что мы смогли извлечь общий урок из ошибок, которые мы сделали в нашей истории, и в целом из наших несчастий, неудач и побед, и этот урок мы должны поставить на служение во благо нашего народа, нашей страны - Республики Армения, Республики Арцах, и защиты прав нашего народа в целом. Я считаю важным подчеркнуть, что происходящие изменения имеют серьезную ценностную базу, и самой важной ценностью, которая должна стать в нашей жизни обыденной вещью, является уважение прав других людей, а также своих собственных права, потому что я считаю, что очень важно, чтобы человек был последовательным в своих правах, что также должно привести к уважению прав других. Атмосфера гражданского, политического и индивидуального взаимного уважения является самой важной ценностью, и важно, чтобы это явление имело прочные корни в нашей стране. В целом, в истории нашей Третьей республики часто случалось, когда демократию путали со вседозволенностью, демократию путали со слабостью или вежливость путали со слабостью. Кстати, скажу, что это происходит и сейчас, и мы надеемся, что изменение этих ценностей произойдет в первую очередь. Взаимное уважение, уважение к свободам и осознание нашей коллективной повестки дня и интересов - это важная вещь, которую мы должны сделать в будущем, потому что это действительно важный этап, когда отдельные цели должны быть окончательно выброшены из нашего восприятия и сознания”.