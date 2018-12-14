Изготовленная по случаю 2800-летнего юбилея Еревана гата официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Изготовленная компанией «Yeremyan projects» армянская гата весом в 368,6 кг, 28 сентября, официально была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, рекорд был зарегистрирован прибывшим в Ереван представителем офиса Guinness World Records Limited, международным арбитром Джоанной Мари Брент.

Решением компании «Yeremyan projects» рекорд был посвящен 2800-летию столицы. Руководитель отдела по маркетингу и связям с общественностью компании Анаит Геворгян вручила сертификат Книги рекордов Гиннеса и/о начальника управления культурты аппарата мэрии Еревана Эмину Торосяну.