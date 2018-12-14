В Княжестве Лихтенштейн аккредитован первый посол Армении

Посол Армении в Лихтенштейне по совместительству Ашот Смбатян вручил копии верительных грамот министру юстиции, иностранных дел и культуры Княжества Лихтенштейн Аурелии Фрик.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, министр отметила, что рада такому решению Республики Армения и придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

В тот же день посол Смбатян вручил верительные грамоты наследному принцу Лихтенштейна Алоизу. После церемонии вручения верительных грамот состоялась беседа сторон. Посол Ашот Смбатян передал наследному принцу Алоизу пожелания президента Армении Армена Саркисяна.

Ашот Смбатян также встретился с мэром столицы Лихтенштейна Эвальдом Оспельтом. Стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества.