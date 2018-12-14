В Армении есть труднопроходимые автодороги: Варденяцский перевал для легковых автомобилей труднопроходим

Министерство ЧС Армении сообщает, что 14-го декабря по положению на 18:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал для легковых автомобилей труднопроходим, а для грузовых - закрыт.

Труднопроходимa автодороa Горис-Сисиан-"Зангер"

На автодорогах Сараван-"Зангер", Горис-"Зангер" Сотк-Карвачар, Мастара-Ланджик, Артик-Арагац, Вайк-Джермук, на автодорогах города Апаран, села Цилкар, Уши, Алагяз, Арташаван и на автодороге от Севанского полуострова до Дилижанского туннеля местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей, закрыта для грузовых автомобилей с прицепом.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.