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Apple обновит ПО для iPhone в Китае из-за решения суда о приостановке их продаж


Подразделение корпорации Apple в Китае выпустит в начале следующей недели обновление программного обеспечения (ПО) для своих смартфонов после того, как местный суд постановил временно прекратить продажу ряда моделей iPhone. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

"В начале следующей недели мы представим обновление ПО для пользователей iPhone в Китае", - говорится в заявлении Apple. В нем отмечается, что таким образом корпорация надеется разрешить проблему, которая стала причиной судебного разбирательства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее суд китайского города Фучжоу по запросу компании Qualcomm принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов. Суд посчитал, что Apple нарушает патенты Qualcomm, связанные с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели. Apple подала апелляцию, отвергнув претензии истца.

 




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