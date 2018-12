NYT: умерла актриса Сондра Локк

Актриса Сондра Локк умерла на 75-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее данным, актриса умерла в своем доме в Лос-Анджелесе.

Сондра Локк родилась 28 мая 1944 года в Шелбивилле (штат Теннесси). После окончания школы она поступила в университет, но вскоре бросила учебу ради карьеры актрисы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За роль в фильме "Сердце - одинокий охотник" (The Heart Is a Lonely Hunter, 1968) Локк была номинирована на премию "Оскар". В 1976 году она снялась с американским актером Клинтом Иствудом в киноленте "Джоси Уэйлс - человек вне закона" (The Outlaw Josey Wales). После съемок у актеров завязались отношения, продолжавшиеся 14 лет.

Всего за свою жизнь Локк снялась в 20 кинолентах, шесть из них - с участием Иствуда.