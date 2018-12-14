Бако Саакян представил высшему командному составу Армии обороны нового министра обороны

14 декабря Президент Бако Саакян посетил Министерство обороны Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Президент представил высшему командному составу Армии обороны нового министра обороны - командующего Армией обороны генерал-майора Карена Абрамяна и первого заместителя командира воинской части N 19916 - начальника штаба Армии обороны полковника Джалала Арутюняна.

Президент высоко оценил профессиональные и человеческие качества, пройденный путь генерал-майора Карена Абрамяна и полковника Джалала Арутюняна, выразив уверенность в том, что они будут выполнять свои обязанности на должном уровне, и пожелал им удачи в ходе службы.

Президент Саакян поблагодарил бывшего министра обороны - командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна за многолетнюю службу в вооруженных силах, подчеркнув его большой вклад в дело армейского строительства, становления и развития Армии обороны, и выразил уверенность, что на новой должности Левон Мнацаканян продолжит с той же преданностью служить родине.

На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба ВС РА АртакДавтян, находящийся в Арцахе в рамках программы сотрудничества и согласования совместных действий вооруженных сил двух армянских республик, другие должностные лица.