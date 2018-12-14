Защитник прав человека Армении Арман Татоян посетил Роберта Кочаряна

Защитник прав человека Армении Арман Татоян посетил второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Арман Татоян.

«Посетил Роберта Кочаряна на следующий день после ареста, побеседовал тет-а-тет с ним, мы обсудили все вопросы, касающиеся полномочий защитника прав человека. По итогам беседы тет-а-тет, мы подготовили соответствующие сообщения, запросы вокруг тех вопросов, которые были затронуты во время беседы», – заявил на брифинге А. Татоян.

Омбудсмен не перечислил конкретные вопросы, обсуждаемые на встрече с Р. Кочаряном, поскольку процедура обсуждения продолжается, и он несет ответственность гарантировать конфиденциальность беседы в формате тет-а-тет.

Арман Татоян отметил только, что Р. Кочарян не представил жалоб или недовольств касательно отношения служащих в УИУ. По его словам, они находятся на связи с адвокатами Роберта Кочаряна.

«Для защитника прав человека не имеет никакого значения преступление, в котором обвиняется тот или иной человек, те общественные представления, связанные с этим человеком. Я обязан выполнять свои функции. Это всегда было так», – отметил А. Татоян.

На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.

Решением Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян был арестован повторно. «Согласно решению Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян арестован и, насколько мне известно, находится в пенитенциарном учреждении «Ереван-Кентрон», - сказал директор СНБ Армении Ванецян.

«Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции», - сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Суд первой инстанции ранее избрал арест в качестве мере пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна, позже Кочарян был освобожден.

Ранее Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения. Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.