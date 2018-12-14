Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

WP: умерла джазовая певица Нэнси Уилсон


Джазовая исполнительница Нэнси Уилсон умерла в четверг в США в возрасте 81 года. Об этом в пятницу со ссылкой на директора певицы сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, певица умерла в своем доме в Пайониртауне (штат Калифорния). Причины ее смерти не уточняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нэнси Уилсон родилась 20 февраля 1937 года в семье рабочего и домохозяйки. С раннего детства она пела в церковном хоре и тогда же решила стать профессиональной певицей. Популярность ей принесла композиция Tell Me The Truth, записанная в 1963 году.

Всего за свою жизнь Нэнси Уилсон записала более 70 альбомов и была удостоена трех премий Grammy.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации