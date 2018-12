WP: умерла джазовая певица Нэнси Уилсон

Джазовая исполнительница Нэнси Уилсон умерла в четверг в США в возрасте 81 года. Об этом в пятницу со ссылкой на директора певицы сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, певица умерла в своем доме в Пайониртауне (штат Калифорния). Причины ее смерти не уточняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нэнси Уилсон родилась 20 февраля 1937 года в семье рабочего и домохозяйки. С раннего детства она пела в церковном хоре и тогда же решила стать профессиональной певицей. Популярность ей принесла композиция Tell Me The Truth, записанная в 1963 году.

Всего за свою жизнь Нэнси Уилсон записала более 70 альбомов и была удостоена трех премий Grammy.