Մահացել Է երգչուհի Նենսի Ուիլսոնը. Washington Post

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Դեկտեմբերի 13-ին ԱՄՆ-ում 81 տարեկան հասակում մահացել Է ջազային կատարող Նենսի Ուիլսոնը: Դեկտեմբերի 14-ին այս մասին հայտնել Է The Washington Post թերթը՝ վկայակոչելով երգչուհու տնօրենին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»- ը:Հրատարակության տվյալներով՝ երգչուհին մահացել Է Փայոնիրթաունի (Կալիֆոռնիայի նահանգ) իր տանը: Նրա մահվան պատճառները չեն ճշտվում:Նենսի Ուիլսոնը ծնվել Է 1937 թվականին բանվորի եւ տնային տնտեսուհու ընտանիքում: Վաղ մանկությունից նա երգել Է եկեղեցական երգչախմբում եւ այդ ժամանակ Էլ որոշել Է պրոֆեսիոնալ երգչուհի դառնալ: Նրան ժողովրդականություն Է բերել 1963 թվականին ձայնագրված Tell Me The Truth կոմպոզիցիան:Ընդամենն իր կյանքի ընթացքում Ուիլսոնը ձայնագրել Է ավելի քան 70 ալբոմ եւ արժանացել Grammy-ի երեք մրցանակի, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: