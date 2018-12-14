Болельщик, который с флагом Арцаха выбежал на поле во время игры «Арсенал»-«Карабах», освобожден

Болельщик, который с флагом Арцаха выбежал на поле во время игры «Арсенал»-«Карабах», уже освобожден. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель клуба «Первый фронт поклонников» Серож Джанджоян.

«Только что я говорил со Спартаком. Он уже на свободе, возможно, избегнет административки»,- пишет он.

Как сообщалось ранее, в ходе матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» - «Карабах» на поле «Эмирейтс» выбежал болельщик с флагом Арцаха и изображением Монте Мелконяна на футболке.В заключительном туре «Арсенал» в Лондоне обыграл «Карабах» со счетом 1:0 благодаря голу французского форварда Александра Ляказетта. Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян остался в запасе.

«Арсенал» занял первое место в группе Е и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, а «Карабах» замкнул турнирную таблицу.