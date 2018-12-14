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Тренер «Лори» подал в отставку


Тренер ванадзорского футбольного клуба «Лори» подал в отставку. Как передает «Арменпресс», Армен Адамян представил заявление. На встрече с основателем футбольного клуба «Лори» Товмасом Григоряном было решено, что он перейдет на иную работу в этом же клубе.


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