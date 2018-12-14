Уже известно, когда зажгутся огни на главной елке страны

Огни на главной елке страны на площади Республики зажгутся вечером 21-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

В этом году на площади Республики будет новая елка. Ее высота - 37 метров, изготовлена елка из высококачественной синтетики, на ней будет 1500 игрушек и множество гирлянд.