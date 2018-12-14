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«Арсенал» победил «Карабах»: Болельщик с флагом Арцаха выбежал на поле


Завершился групповой этап Лиги Европы. В заключительном туре «Арсенал» в Лондоне обыграл «Карабах» со счетом 1:0 благодаря голу французского форварда Александра Ляказетта. Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян остался в запасе.

В ходе матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» - «Карабах» на поле «Эмирейтс» выбежал болельщик с флагом Арцаха и изображением Монте Мелконяна на футболке.

 «Арсенал» занял первое место в группе Е и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, а «Карабах» замкнул турнирную таблицу.


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