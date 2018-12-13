Прах писателя Андрея Битова захоронят в Санкт-Петербурге 22 декабря

Прах писателя Андрея Битова будет захоронен в Санкт-Петербурге 22 декабря. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов.

"[Захоронение] будет 22 декабря, а потом будет организован вечер [памяти] в музее Набокова в 16:00 мск", - сообщил Попов.

Андрей Битов являлся одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Его самыми известными произведениями являются романы "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогия "Оглашенные", сборники стихов "Дерево", "В четверг после дождя". Также он является автором сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года". Сочинения Битова переведены на многие языки мира, в том числе на английский, немецкий, французский, норвежский и другие.

Битов стал одним из основателей Русского ПЕН-центра - творческого объединения писателей, поэтов и журналистов. Он был почетным членом Российской академии художеств, председателем совета Новой Пушкинской премии, членом жюри национальной литературной премии "Большая книга".