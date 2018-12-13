Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Ливана поздравил Никола Пашиняна с победу возглавляемого им блока «Мой шаг» на парламентских выборах и выразил уверенность, что в ближайшие годы двустороннее сотрудничество будет и впредь развиваться и укрепляться, в том числе, в экономической сфере.

В ходе телефонного разговора Никол Пашинян и Саад Харири обсудили различные вопросы повестки армяно-ливанских отношений.