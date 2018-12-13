В Грузию не впустили иранских бизнесменов - конференция сорвана

Бизнес-конференция «Вызовы иранских инвесторов в Грузии», запланированная на 14 декабря в гостинице «Билтмор» в Тбилиси, была сорвана. Организатором мероприятия был «Союз Иранских инвесторов в Грузи»".



По информации президента организации Мохамада Халека, конференцию отложили по причине того, что в последний период участились факты отказа гражданам Ирана во въезде в Грузию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



"Иранские инвесторы специально приезжали из Ирана на конференцию 14 декабря с конкретными инвестиционными планами и целями. Из них вчера, 11 декабря, приехали два бизнесмена, но их не впустили в Грузию и вернули назад. Как известно, Министерство иностранных дел Ирана официально призвало своих граждан, воздержаться от поездки в Грузию, пока существующее недоразумение не выяснится. С учетом всего этого, по моей информации, на конференции не присутствовал посол Ирана в Грузии господин Аббас Талеб-Пари, поэтому мы приняли решение отложить конференцию, и дождаться официальных ведомств двух стран"- заявил президент союза.



