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ЕС выделит 8 млн евро по программе «Укрепление демократии в Армении»


Правительство считает целесообразным утвердить финансовое соглашение «ЕС – для  граждан» — «Укрепление  демократии в  Армении», подписанное  20 ноября  и 7 декабря 2018г. между ЕС и Арменией.

Как передает Арменпресс, цель программы —укрепление демократии в Армении, повышение доверия к правительству и повышение уровня вовлеченности гражданского общества.

По результатам программы планируется добиться результатов в нескольких направлениях:  прозрачные и надежные выборы, открытый стиль работы правительства и подотчетность, повышение уважения к правам человека, конструктивный механизм диалога с гражданским обществом, развитие участвующей демократии, развитие демократии, активная медиа-атмосфера в Армении, активизация вовлечения женщин и т.д.

Программа также способствует постепенное  достижение следующих целей  по повестке-2030 Стабильного развития: «Достичь гендерного  равенства и уравнять права женщин и девушек», «Стимулировать стабильное  развитие  мирного и инклюзивного общества, обеспечить доступность правосудия  для  всех, создать эффективные  подотчетные и инклюзивные институты» и др.  

Программа финансируется ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость программы составляет 8,04 млн евро.


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