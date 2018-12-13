ЕС выделит 8 млн евро по программе «Укрепление демократии в Армении»

Правительство считает целесообразным утвердить финансовое соглашение «ЕС – для граждан» — «Укрепление демократии в Армении», подписанное 20 ноября и 7 декабря 2018г. между ЕС и Арменией.

Как передает Арменпресс, цель программы —укрепление демократии в Армении, повышение доверия к правительству и повышение уровня вовлеченности гражданского общества.

По результатам программы планируется добиться результатов в нескольких направлениях: прозрачные и надежные выборы, открытый стиль работы правительства и подотчетность, повышение уважения к правам человека, конструктивный механизм диалога с гражданским обществом, развитие участвующей демократии, развитие демократии, активная медиа-атмосфера в Армении, активизация вовлечения женщин и т.д.

Программа также способствует постепенное достижение следующих целей по повестке-2030 Стабильного развития: «Достичь гендерного равенства и уравнять права женщин и девушек», «Стимулировать стабильное развитие мирного и инклюзивного общества, обеспечить доступность правосудия для всех, создать эффективные подотчетные и инклюзивные институты» и др.

Программа финансируется ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость программы составляет 8,04 млн евро.