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Лавров встретится с Алиевым и Мамедъяровым в ходе визита в Баку


Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым в рамках визита в Баку 13-14 декабря. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России будет принят президентом Азербайджана, встреча состоится сегодня, запланирована на сегодня. Кроме этого, состоятся встречи с министром иностранных дел Азербайджана, стороны обсудят ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональную и международную повестку дня", - сказала Захарова на брифинге.

 

 

 




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