Правительство Армении частично возместит плату за обучение для студентов с высокой успеваемостью и участников Апрельской войны

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение выделить 50 млн драмов для компенсации платы за обучение студентов, служивших во время Апрельской войны 2016 года, а также многодетных студентов с высокой успеваемостью. Как передает «Арменпресс», вопрос доложил и.о. министра образования и науки Армении Араик Арутюнян.



"Средства будут направлены для частичной компенсации платы за обучение не вовлеченных в систему бесплатного высшего образования студентов с высокой успеваемостью, имеющих двух или более детей, а также студентов, несших боевое дежурство или участвовавших в боевых действиях в период со 2-го по 6-е апреля 2016 года", - сказал сказал и.о. министра образования и науки Армении Араик Арутюнян, представлявший проект.



По его словам, 112 студентам, имеющим двух и более детей, будет компенсирована плата за обучение полностью, а порядка 650 студентов, которые несли боевое дежурство в апреле 2016 года, получат 20%-ную скидку.



"Большая часть вузов предоставляет 50%-ную скидку студентам, которые принимали участие в боевых действиях в апреле, и 30% - несшим боевое дежурство”, - сказал и.о. министра.

«Нам надо разработать механизмы, которые обеспечат получение образования для преуспевающих студентов. Это станет стимулом для более высоких требований к уровню образования»,- сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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