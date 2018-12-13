AP: в США во время учений Нацгвардии упал истребитель

Истребитель Hawker Hunter, участвовавший в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США, упал в среду в океан в штате Гавайи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, истребителем управлял гражданский, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в них задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.

Hawker Hunter упал в океан в районе острова Оаху, на котором расположена гавайская столица Гонолулу. Пилота удалось спасти, он госпитализирован.