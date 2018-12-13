Руководствуйтесь официальными сообщениями: Давид Бабаян – о слухах об увольнениях в Арцахе высокопоставленных чиновников

Необходимо руководствоваться официальными сообщениями. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян о слухах об увольнениях в Арцахе командующего ВС Левона Мнацаканяна и других высокопоставленных чиновников.

«Я советую руководствоваться официальными сообщениями. Откройте наш официальный сайт и посмотрите, что там написано»,- сказал он.

В соцсетях активно распространяются слухи о том, что в Арцахе последовали увольнения командующего ВС АО Арцаха Левона Мнацаканяна и других высокопоставленных чиновников.