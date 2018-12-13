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Руководствуйтесь официальными сообщениями: Давид Бабаян – о слухах об увольнениях в Арцахе высокопоставленных чиновников


Необходимо руководствоваться официальными сообщениями. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян  о слухах об увольнениях в Арцахе командующего ВС Левона Мнацаканяна и других высокопоставленных чиновников.

 «Я советую руководствоваться официальными сообщениями. Откройте наш официальный сайт и посмотрите, что там написано»,- сказал он.

В соцсетях активно распространяются слухи о том, что в Арцахе последовали увольнения командующего ВС АО Арцаха Левона Мнацаканяна и других высокопоставленных чиновников.


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