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Грант Мелкумян сыграл вничью: London Chess Classic FIDE open


Член сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян сыграл вничью с амглийским шахматистом в 4-м туре на турнире London chess classic FIDE open. Как передает «Арменпресс», Грант Мелкумян на пол-очка отстает от лидеров.

London chess classic FIDE open состоит из 9 туров, турнир завершится 16-го декабря.


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