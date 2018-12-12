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Среди пострадавших в Страсбурге армян нет


Граждан Армении среди пострадавших во время инцидента со стрельбой в центре Страсбурге по предварительной информации нет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает постоянное представительство Армении при СЕ на своей странице Facebook.


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