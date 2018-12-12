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СМИ: шелковое платье принцессы Дианы ушло с молотка на торгах в Лондоне за $202 тыс.


Платье принцессы Дианы (1961-1997) из шелка цвета слоновой кости, приобретенное в 1994 году за £200 ($255) женщиной, имя которой не называется, продано на лондонском аукционе Kerry Taylor за £161 тыс. ($202 тыс.). Как передает Арменпресс, об этомКак передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Express.

Новым обладателем наряда стал один из американских музеев. Согласно информации торгового дома, в этом платье, созданном валлийским модельером Дэвидом Эмануэлем, народная принцесса была на королевском мероприятии в 1986 году в Бахрейне, а затем, через восемь лет, пожертвовала его на благотворительные цели.

 




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