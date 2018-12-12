Поствыборная «обида» - как политическая позиция

По итогам прошедших 9-го декабря внеочередных парламетских выборов установленный порог преодолели 3 политические силы: блок «Мой шаг», ППА и «Светлая Армения». Эти политические силы уже заявили о начале нового политического этапа, поставив своей целью, в том числе, и экономическую революцию. Непреодолевшие барьер РПА и АРФД заявили, что новоизбранный парламент является «бесодержательным» - «без четкого идеологического и национального профиля». РПА, тем не менее, пожелала успеха новому парламенту, позиционируя себя как внепарламентскую силу, а АРФД назвала прошедшие выборы «поражением», самовыражаясь в качестве «самой национальной и ответственной организацией всего армянства».

По сути, АРФД называет «поражением» революцию, сформированный в ее результате парламент, а также свободные и прозрачные выборы, проведенные впервые за последние 20 лет армянским избирателем. АРФД благодарит только свой электорат – по их мнению, хотя и малочисленный, но единственно «сознательный» и «неслучайный».

Все это оставляет впечатление декларации «обиды», фактически, все те граждане Армении, которые не избирали АРФД, названы «несознательными» и «случайными». В тексте дашнаков нет ни слова о Республике Армения, ее будущем, о программах, надеждах граждан и их ожиданиях. АРФД разговаривает только со своим электоратом, подчеркивая свои в качества как «самой национальной и ответственной организации всего армянства», отказываясь в то же время от ответственности перед государством и обществом, посчитав большинство граждан страны«несознательными».

Резюмируя, можно сказать, что ;подобные сентенции со стороны политической силы являюрся попыткой возложить ответственность за свой провал на других, они не рассматривают такие причины как пройденный АРФД путь, историю, политическую позицию, а списывают все на несознательность и близорукость граждан.

В политическом смысле, партия отказывается признать себя субъектом – если причины и проблемы не зависят от нее, ее единственная забота – поблагодарить свой «сознательный» электорат за «неслучайный» выбор.

Гор Мадоян