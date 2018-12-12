В ереванском суде общей юрисдикции Нор-Норка 12-го декабря слушалось дело о ходатайстве ОСС СК Армении об аресте Армена Геворгяна. Как передает «Арменпресс», слушание было отложено, и суд рассмотрит ходатайство об аресте Армена Геворгяна 13-го декабря, в 10:30.

На закрытом заседании председательствовал судья Арман Ованнисян.

Армену Геворкяну, который занимал должность секретаря Совета национальной безопасности Армении в 2007-2008 гг., предъявлено обвинение. Как сообщает Арменпресс , об этом заявил в интервью программе “Оракарг” Первого канала Армении глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

“У меня новости, связанные с Арменом Геворкяном. Я впервые говорю об этом, на этой программе. Ему предъявлено обвинение, но не в свержении конституционного строя”, - сказал глава ССС.

По его словам, обвинение было выдвинуто с учетом публикации WikiLeaks несколько лет назад. “Согласно этой публикации, противники Сержа Саргсяна обжаловали результаты выборов в Конституционном суде. КС должен был вынести решение, и в то время было оказано давление на судью Конституционного суда Валерия Погосяна. Последний обратился к представителям посольства США и сказал, что сотрудники аппарата Роберта Кочаряна оказали давление через своего брата, который в то время работал в аппарате второго президента. Поскольку мы рассматриваем все эти процессы в целостности, мы также провели расследование в этом направлении, и публикация Wikileaks была полностью подтверждена. Оказалось, Армен Геворгян вместе с другим официальным лицом пытался оказать давление на Валерия Погосяна. Возможно, они достигли результата, потому что в конце концов Валерий Погосян не принял участия в голосовании по этому делу”, - рассказал Сасун Хачатрян.

По его словам, Армену Геворгяну предъявлено обвинение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию, совершенное лицом с использованием своего должностного положения).

“Это считается серьезным преступлением, предусматривающим до шести лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде”, - сказал глава ССС.

Карен Хачатрян