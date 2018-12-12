Случай взяточничества в ереванской школе номер 192: возбуждено уголовное дело

В СК Армении принято в производство уголовное дело по поводу взяточничества и хищения в особо крупном размере, с злоупотреблением слуцебного положения, в ереванской школе номер 192. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Из материалов дела стало ясно, что директор ереванской школы номер 192 имени Г.Варданяна, воспользовавшись своим служебным положением, вошел в преступный сговор с жительницей Еревана 1965 г.р., и за взятку в размере 1500 долларов назначил ее дочь в руководимой им школе классным руководителем. Все это случилось в августе 2013 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 311, 312 и 179 УК Армении.

Кроме того, директор ереванской школы номер 192 имени Г.Варданяна, воспользовавшись своим служебным положением, с апреля 2013 года до мая 2018 года принял на ставки лаборанта и психолога в указанной школе А.Г., который фактически не работал, а выписанную на его имя зарплату в размере 1.161.679 драмов директор присвоил, совершив тем самы растрату.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.