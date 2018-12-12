Аппатурай: Сегодня в Грузии больше НАТО, но мы хотим еще больше

«Сегодня в Грузии больше НАТО, но мы хотим еще больше», — заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, находящийся с визитом в Грузии.



«Я нахожусь в Грузии по трем причинам. Во-первых, я давно здесь не был, и мне очень приятно побывать в Грузии. Но есть и рабочие причины, которые являются наиболее важными. Я с нетерпением жду встречи с будущим президентом, премьер-министром, министрами иностранных дел и обороны, а также я планирую встретиться с оппозицией и неправительственными организациями, чтобы увидеть полную картину сегодняшней Грузии. НАТО хочет встретиться не только с правительством, но и со всеми частями грузинского общества. Третья причина визита касается проведения определенной работы. У нас был очень хороший 2018 год, много конкретных работ уже завершено и в настоящее время в Грузии гораздо больше НАТО, но мы хотим еще больше. Мы должны рассмотреть планы на 2019 год вместе с правительством и будущим лидером, мы хотим больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО », — заявил Джеймс Аппатурай,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.