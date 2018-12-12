Европейские индексы - 11-12-18
МОСКВА, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.49% и составил 10780.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.35% и составил 4806.20 пункта, британский FTSE вырос на 1.27% и составил 6806.94 пункта, а российский RTSI снизился на 0.16% и составил 1134.71 пункта.
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