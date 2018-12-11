Мэрия Тель-Авива построит специальную "евродеревню" к открытию "Евровидения", которое состоится в мае 2019 года, сообщила РИА Новости советник мэра Илана Михаэли и рассказала другие подробности подготовки к международному песенному конкурсу.

"Он (конкурс - ред.) будет проходить в модернизированном выставочном центре "Ганей-Тааруха", который на время репетиций и концертов превратится в большую арену со сценической площадкой и залом для публики, вмещающим 9 тысяч зрителей. Четырнадцатого и 16 мая пройдут, соответственно, четвертьфинал и полуфинал конкурса, а 18 мая состоится главное событие - финал и награждение победителей", - рассказала собеседница агентства.

Тель-Авивская мэрия, помимо непосредственной организации конкурса, по словам Михаэли, намерена провести ряд интересных мероприятий вокруг "Евровидения",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для наших гостей в парке Чарльза Клора на побережье будет разбита "Евродеревня", где на протяжении десяти дней в режиме нон-стоп будут идти концерты на открытых площадках, вечеринки разной тематической направленности, там же любители "Евровидения" наверняка встретят прошлых и настоящих звезд этого конкурса - в общем, это будет большая тусовка на берегу моря из разряда тех, которые любят как израильтяне, так и туристы", - уточнила советник мэра.

Она уточнила, что освещать "Евровидение-2019" будет около 1500 журналистов, для которых будет оборудован пресс-центр на территории выставочного комплекса.