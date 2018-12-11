Суд объявит решение о мере пресечения в отношении Манвела Григоряна

Судебный процесс по вопросу о продлении срока предварительного заключения депутата Манвела Григоряна завершился. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам адвокат отставного генерала Арсен Мкртчян.

Он отметил, что суд ушел в консультационную комнату, чтобы вынести приговор, который будет опубликован позже сегодня.

Адвокат сказал, что Григорян выступил с заявлением в суде, опровергнув обвинения.

«Прибыла скорая помощь, потому что его здоровье резко ухудшилось в связи с ростом показателя сахара в крови», - сказал адвокат.

Он отметил, что подал в суд ходатайство с просьбой освободить депутата под залог в 20 млн драмов.

На вопрос, как Григорян собирается выплатить эту сумму, учитывая тот факт, что все его активы заморожены, адвокат отметил, что его клиент – ветеран войны, и у него есть друзья, которые готовы внести залог.