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Анна Акопян отправится с рабочим визитом в Швейцарию


Супруга исполняющего обязанности премьер-министра Армении, председателеь попечительского совета фондов “Мой шаг” и «City of smile» Анна Акопян с 12 по 17 декабря отправится с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе визита предусматривается встреча с членами парламентской группы армяно-швейцарской дружбы, а также с рядом меценатов.

Анна Акопян посетит также завод “Франк Мюллер”, мемориал “Лампы памяти”, посвященный памяти Геноцида армян, с представителями армянской общины. В ходе визита госпожа Акопян примет участие в выпускном вечере учащихся колледжа Топалян в Женеве, а также посетит концерт, посвященный 30-летию Спитакского землетрясения.


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