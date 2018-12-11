Анна Акопян отправится с рабочим визитом в Швейцарию

Супруга исполняющего обязанности премьер-министра Армении, председателеь попечительского совета фондов “Мой шаг” и «City of smile» Анна Акопян с 12 по 17 декабря отправится с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе визита предусматривается встреча с членами парламентской группы армяно-швейцарской дружбы, а также с рядом меценатов.

Анна Акопян посетит также завод “Франк Мюллер”, мемориал “Лампы памяти”, посвященный памяти Геноцида армян, с представителями армянской общины. В ходе визита госпожа Акопян примет участие в выпускном вечере учащихся колледжа Топалян в Женеве, а также посетит концерт, посвященный 30-летию Спитакского землетрясения.