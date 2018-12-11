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Армен Саркисян примет участие в церемонии принесения присяги новоизбранного президента Грузии


Официальная делегация, возглавляемая президентом Республики Армения Арменом Саркисяном 16 декабря в Грузии, городе Телави, примет участие в церемонии принесения присяги новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом «Артменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.


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